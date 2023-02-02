小港區高松路今晨發生火警，現場仍飄著濃煙。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市小港區高松路上一處放置廢木材地今晨發生火警，消防局出動14車28人前往搶救，現場燃燒竹林及廢棄堆積木材，所幸無人員受傷，火勢在1個多小時左右獲得控制，但現場仍飄著濃煙，不少居民行經時直呼：「煙很大」、「憋氣快速通過」，環保局說由於火災產生粒狀汙染物，造成嚴重空氣汙染，後續將依法裁處。

小港區高松路今晨5時12分發生火警，消防局出動14車28人前往搶救，現場於空地上燃燒竹林及廢棄堆積木材，火勢於6時42分控制，無人員受傷，但現場仍不斷飄出濃煙，消防員至今仍在現場處理殘火中，起火原因仍待進一步調查釐清。

不少民眾行經時也直呼：「煙很大」、「憋氣快速通過」，高市環保局說，案發現場堆置許多廢木材，因此必須出動怪手開挖，避免木材持續悶燒，經調查後發現，盧姓男子從事廢木材再利用相關行業，因此將木材堆置在空地，由於火災產生粒狀汙染物，造成嚴重空氣汙染，後續將依《空氣汙染防制法》依法裁處10萬元到500萬元罰鍰。