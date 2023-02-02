人氣性感網紅菈菈（何語萱）曾服役空軍5年，即便在2019年已退役，但因為長相甜美和E級超魔鬼的身材，使她擁有「最美女士官」的封號，IG吸引超過40萬人追蹤。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，昨日曬出一張自己穿著迷彩背心的照片，火辣的身材令網友看到後大噴鼻血。

菈菈雖已退伍多年，但昨日她突然發文表示「說說看你幾年前穿過迷彩？」並附上照片。照片中，只見她穿著一件細肩帶的低胸迷彩背心對著鏡子自拍，而在鏡子反射中，可以發現她裡面疑似什麼都沒穿，豐滿又雪白的上圍曲線立刻呼之欲出，加上纖細的美腿與撩人的坐姿，令網友們看了直呼「太炸了吧」、「我不行了」、「放大看找到了迷彩」、「羡慕你的男朋友，他可以享受你的魔鬼身材」；另外也吸引不少男粉絲表示「11年前了~（教召不算的話）」、「穿快9年，ing」、「國軍online 的時候」、「還在穿，然後106年在後校看過妳」、「年前～然後今年9月又要回去穿迷彩了」成功製造話題，吸引大批網友留言。

事實上，在過年前菈菈也曾PO出下工作後去按摩時的照片，當時的她全身赤裸只用一件浴巾遮住自己的重要部位，但仍遮不住兇猛的上圍及性感翹臀，令大批網友看了臉紅心跳，紛紛表示「你這樣來誘惑我，真的好嗎？」、「我直接原地排卵」、「浴巾不要遮住更好」、「差一點點就看到了」、「厲害，即便是素顏，也是極品」。