偽造的1000元XD假鈔有12萬4000多張。（周麗蘭攝）

在市面流竄的百元偽鈔「CQ281880VJ」攔截到1萬7000多張。（周麗蘭攝）

雲林縣警察局長林故廷表示假鈔摸起來通常沒有粗糙感，就可以初步辨識。（周麗蘭攝）

雲林地檢署破獲1億2088萬2000元的仿真偽鈔，數量大到無法在地檢署舉行記者會，2日向雲林縣警局借中庭場地擺出偽鈔、印表機、玩具鈔、設計檔等犯案工具說明。（周麗蘭攝）

農曆過年前傳出有流竄全台的千元偽鈔「HR484268XD」、百元偽鈔「CQ281880VJ」，雲林地檢署指揮大批警力偵辦，從過年前到過年後總共發動3波到雲林、高雄、台中等18處搜索及拘提相關人員，成功攔截1億2088萬2000元的仿真偽鈔，逮捕6名主嫌，已全部羈押中。檢方強調，這是一次成功的攔截，攔截99％流入市面。

雲林地檢署破獲1億2088萬2000元的仿真偽鈔，數量大到無法在地檢署舉行記者會，2日向雲林縣警局借中庭場地擺出偽鈔、印表機、玩具鈔、設計檔等犯案工具說明。

本案引起全台民眾公憤是因千元偽鈔的序號都是「HR484268XD」，數字明顯有嘲諷的意味，加上有外送員收到po網，後續又傳出也有百元偽鈔，序號都是「CQ281880VJ」，菜市場的婆婆媽媽族恐慌一不小心就收到。

地檢署主任檢察官吳文城指出，今年1月初接獲雲林縣民眾報案收到偽鈔後，檢察官施家榮指揮警、調、海巡等司法警察組成專案小組，1月7日拘獲行使偽鈔的張男（76 年次），並循線於8 日查得上游黃男（80 年次），向法院聲押獲准。

吳文城表示，1月13日再至高雄市新興區、大寮區等處，查得黃男的上游是販售偽鈔的朱男，又立即到新北市板橋區、臺北市中正區等處，查獲上游製造偽鈔的廖男、洪男、李男等人，4人均向法院聲請羈押獲准。2月1日再次執行搜索，成功遏止偽鈔竄流。

經清點，偽造的100元鈔有1萬7000多張、偽造500元鈔有2000多張、偽造1000元鈔有12萬4000多張、偽造2000元鈔有1000多張，還查獲新版的百元偽鈔所幸尚未流出市面，也查獲偽造的美鈔、日幣、歐元、人民幣。

雲林縣警局表示，朱嫌一開始是以每張1元價格向上游購買，通路為某大網路通路，辦案過程發現嫌犯一開始是印變魔術用的玩具鈔票，後來改署名「中央銀行印製」，全部在北部一家印刷廠印製。警方表示，民眾只要摸一摸、轉一轉、看一看，都不難辨識偽鈔跟真鈔差很多。