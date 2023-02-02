貝宜系統公司（BAE Systems）在最近的一份新聞稿中表示，該司已收到瑞典國防物資管理局（FMV）的合約修改要求，將再追加生產20輛「雷神之鎚」雙管120釐米迫擊砲車（Grkpbv90 Mjölner/ CV90 Mjölner），瑞典軍方該型迫砲車總數預計將達到80輛。

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）1月30日報導，本次追加生產的需求，還要再追加了20輛，價值約3000萬美元（近新台幣8.91億元）一旦這一次合約順利變更，將在2025年完成交付，屆時瑞典陸軍Grkpbv90迫擊砲車隊總數將來到80輛，這次合約是基於2022年2月，瑞典國防物資管理局授予了第2份後續合約，當時要求購買20輛，並且對先前已經服役的40套現有雷神之鎚系統進行升級，以整合瑞典陸軍新的C4I LSS Marky自動化指揮系統，使現有的車輛達到相同的標準。

Grkpbv90採用了CV90步兵戰鬥車底盤，故又稱CV90 Mjölner，並搭載了雙管120釐米迫擊砲，使用機械輔助系統裝填，屬於半自動化系統需要人力輔助，但仍允許在所有戰鬥條件下，快速可靠地重新裝彈。最大射速為每分鐘 16 發。持續射速為每分鐘6發，

迫砲本身兼容所有北約標準120釐米迫擊砲彈藥以及包含瑞典梟鷹（Strix）精準導引砲彈在內的各種120釐米導引彈藥，標準砲彈的最大射程可達 9 公里，該系統也允許使用最大射程13 公里的增程彈。砲塔本身方位角可調60度（橫向），射角大可支援從45度到85度，可以在一定的距離外接戰目標也可以近迫射擊。

這份合約已經目前交由貝宜系統公司與瑞典的合資企業H-B Utveckling AB，該企業結合了貝宜系統瑞典子公司BAE Systems Hägglunds和波佛斯（Bofors）的製造能力，而本次的迫砲車生產將在瑞典恩舍爾茲維克市（Örnsköldsvik）開始進行。

目前世界上大約有1300輛CV90步兵戰鬥車，包含多種衍生型，在丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、挪威、瑞典、瑞士和荷蘭服役。