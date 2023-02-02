路透2日引述一份計劃備忘錄及知情人士報導，特斯拉計劃於2月和3月在其上海工廠平均每周生產近2萬輛汽車，該備忘錄詳細說明了Tesla的產量計畫。而在1月份的前29日，Tesla在中國的日均零售量年增達36％，達到25,686輛。

根據中國乘聯會數據顯示，這一產量水平將使該工廠的產量大致達到2022年9月份的水平，當時生產了82,088輛Model 3和Model Y汽車。

據陸媒報導，為了鞏固市場地位與爭取訂單，特斯拉中國在2022年10月發起首波降價行動，包括Model 3高性能版由人民幣（下同）36.79萬元降至34.99萬元，Model Y高性能版由41.79萬元降至39.79萬元。2023年1月6日特斯拉再度發起降價行動，各版本車型降價2萬～4.8萬元，降幅6％～13.5％，力度可謂史上最大。

在降價效應帶動下，大陸二三線城市的特斯拉店面客流量與訂單數因此急增，部分店面單周訂單甚至月增5倍。特斯拉的動作也逼使華為問界AITO、小鵬相繼宣布降價。