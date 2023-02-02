睽違23年，台灣燈會以「光源台北」為主題再度回歸台北，為響應此盛事，世界級餐飲評鑑「50 Best Discovery」推薦酒吧台北萬豪酒店「INGE'S Bar & Grill」，即日起至2月28日止限期推出三款元宵主題熱調酒，融入台灣傳統元宵時節應景必吃的湯圓、甜酒釀、紅豆等元素，打造別具風格的調酒熱飲。每杯售價450元＋10％。

位於台北萬豪酒店20樓的「INGE'S Bar & Grill」高空景觀餐廳，連續三連榮獲世界級餐飲評鑑50 Best Discovery推薦，坐擁270高空環景視野，將台北101、松山機場飛機起降至基隆河畔之景致一覽無遺，更為欣賞台北夜景首選聖地。

針對「光源台北」，「INGE'S Bar & Grill」調酒師以台灣元宵為主題設計三款應景「INGE'S Signature原創風味調酒」，每杯售價450元＋10％，其中「花好月圓」以法芙娜80％黑巧克力、法國桑椹香甜酒、伏特加及鮮奶，放上小巧棉花糖比擬傳統元宵節必吃的湯圓，風味濃郁、口感絲滑。熱調酒「KABU'S NOSTALGIA」以紅豆、蘭姆酒、烏龍茶、肉桂及牛奶打造，香濃綿密口感為冷冽冬天注入甜蜜暖意。「WINTER HOME」則以甜酒釀、桂花、蘋果汁、蜂蜜、波本威士忌，打造最應景的中西合璧風格調酒，為元宵佳節暖心更新意。

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