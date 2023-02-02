俄烏戰爭進入第344天，戰況依然膠著不下。為因應俄羅斯可能在春天大舉進攻，西方國家接力軍援，2月1日法國決定提供兩台MG-200防空雷達，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）讚揚，此舉將挽救烏克蘭人民的性命。
據美聯社報導，由法國製造的MG-200防空雷達（Ground Master 200 radar）偵查範圍為250公里，可有效防禦基輔和周邊地區上空。在雙方備忘錄簽署儀式上，列茲尼科夫預期MG-200將協助烏克蘭偵測俄軍的無人機和飛彈，對烏克蘭目前約300種防空雷達網路來說，會是「一大幫助」。
MG-200的製造商泰雷斯集團（Thales）表示，該款雷達可針對火箭、大砲、迫擊砲砲彈、導彈、無人機等威脅進行探測和追蹤。另外雷達可透過卡車運輸，只需短短15分鐘就能完成佈署，並在10分鐘內移動到其他地方，避免遭受敵軍攻擊。
與此同時，俄軍仍嘗試在烏東地區取得更多進展，就在2/1晚間，頓內茨克州克拉莫托斯克市（Kramatorsk）一棟公寓大樓遭俄軍火箭攻擊，造成至少2人不幸死亡，7人受傷。
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