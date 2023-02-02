喝藥酒也會造成酒駕，蘆洲警方日前在1小時內連續查獲兩起酒駕，皆是認為喝藥酒不會導致酒測值超標，結果雙雙都遭警方開罰以及法辦；蘆洲警方提醒，坊間常有民眾為工作提神、暖身飲用藥酒、威士比，雖藥酒含中藥成分可能有強身健體之功效，但同時也有酒精成分，若飲用後駕駛車輛，有可能觸犯刑法公共危險罪。

第一件酒駕發生在31日下午5時許，48歲邱姓男子當時駕駛小貨車行駛在五股區成泰路3段，當時轄區蘆洲警方發現其車尾警示燈故障，因此向前盤查，結果發現邱男酒測值達0.18毫克。

對方聲稱自己工作時有飲用藥酒，認為酒精濃度不高，不會超過酒測法定標準值，最後被依違反道路交通管理處罰條例，開單扣車後移置保管車輛。

接著在下午5時52分許，40歲陳姓男子原本騎機車行駛在五股區西雲路，結果他發現前方有警察巡邏，疑似心虛將機車臨停在道路旁，企圖躲避警方臨檢。

但陳男的舉動反而引起警方注意，向前盤查時被發現渾身酒氣，才發現他的酒測值高達0.61毫克，明顯超過法定標準值0.25；陳男稱是因為天氣冷飲用藥酒，認為藥酒為補品，不會造成酒測值超標情形，不過詢後仍依涉嫌刑法公共危險罪移送新北地檢署偵辦。

蘆洲警方表示，年假期間就查獲了8件汽機車酒駕及1件電動車酒駕，今年1月共查獲22件酒駕，移送17人並查扣22部汽機車，總罰鍰高達231萬元；蘆洲警方指出，常有民眾為工作提神、暖身飲用藥酒、威士比，雖藥酒含中藥成分可能有強身健體之功效，但同時也有酒精成分，若飲用後駕駛車輛，有可能觸犯刑法公共危險罪。

另外類似的情形還有燒酒雞、薑母鴨等酒精之料理，雖經烹煮但仍有可能有酒精成分殘留，或是晚上飲酒後隔日清晨自覺酒退，實際上身體內仍有酒精殘留，此時上路仍有可能有酒駕事實，造成其他用路人的危險。