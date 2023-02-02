國民黨「世代交替」的說法持續發酵，宣布投入立委初選的台北市議員徐巧芯也不畏壓力，呼籲初選應採全民調方式，遭到同黨的資深議員秦慧珠轟「為己謀權」，對此徐巧芯笑回是「宮鬥劇看太多」。秦慧珠也進一步表示，這不是宮鬥劇，世代交替的說法有爭權奪利之嫌，現在年輕人否定老一代的情形，並不是好的文化。

秦慧珠今在議會受訪指出，她覺得世代交替就是要把別人汰換掉自己上位，這種講法有爭權奪利之嫌，最好的說法應該是世代融合、世代合作，一個議會老幹新枝都需要，資深民代對於法規、議事運作，還有各種政策來龍去脈比較嫻熟，也比較願意待在議會裡面做各組的召集人、做黨鞭，而年輕一代可能比較懂媒體操作，因此待在議會時間相對比較少，也不太喜歡擔任各委員會的召集人，因為那需要長時間的耗在議會、守在委員會。

秦慧珠表示，新人有新人的強項，資深有資深的長才，如果能通力合作，議會的運作才能夠圓融，以目前的立法院來說，如果2024立委選舉國民黨選得好的話，甚至可以過半，勢必要有人擔任正副立法院長，這個絕對是資深立委才辦得到，另外像正副黨團總召、書記長，也都要資深的立委來擔任，才知道如何去溝通協調。她強調，年輕的民意代表想要進入立法院當然非常好，肯定會鼓勵，但是也不能抹煞所有資深民代沒有利用價值，或者是不如年輕的，這種講法在內部掀起紛擾是不好的。

至於徐巧芯回應「宮鬥劇看太多」，秦慧珠嘆，這不是宮鬥劇，因為她不參選，所以講的是公道話，並不是因為自己要參選而偏袒哪一方。她認為，她的評論是基於30年來的經驗，看到江山代有才人出，但是老將仍然有值得肯定的地方，年輕的一代大概有點焦慮，覺得資深民代不退休沒有機會，所以才發起進攻，利用很多機會放話、挑戰，她個人覺得非常遺憾，「國民黨過去沒有年輕人放話，否定老的、肯定自己，但目前有這種情形，這不是好的文化」。

另外國民黨立院黨團首席副書記長謝衣鳯也認同「黨內要團結而非內鬥」，秦慧珠說，謝衣鳳也是年輕人，但顯然跟其他年輕人不一樣，對此她予以肯定，呼籲國民黨不要內鬥、不要爭權奪利、不要否定別人，最重要是大家共好要團結。