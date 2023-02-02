美國一名男子新買一輛特斯拉Model Y不到一周，結果在高速公路上駕駛時，方向盤竟突然自行脫落，所幸沒有釀成車禍，讓他直呼這次意外「很可怕」。不過更讓駕駛不滿的是，將車移交特斯拉維修時，還得自付約3000台幣的維修費用，他抗議後才退款，他說全家已經對特斯拉失去信心，要求退貨及退款，不過特斯拉已經取消退貨機制。

汽車新聞網站「The Drive」報導，推特帳號暱稱為「Prerak」的美國男子30日在推特貼文，抱怨他在高速公路上駕駛到一半時，新買的特斯拉Model Y的方向盤竟自行脫落，他說全家人1月24日才開心迎接這台Model Y，幸好方向盤掉落時後方沒車，並未釀成車禍。

Prerak也在推文中標記執行長馬斯克（Elon Musk）等人，並附上方向盤上半部向前傾、明顯脫落的影片及照片。

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv — Prerak Patel (@preneh24) January 30, 2023

Prerak後續發文表示，請拖吊車將愛車拖到特斯拉服務中心進行維修，卻被收取103.96美元（約新台幣3088元）的維修費用，他標記馬斯克反問，「我應該為製程缺失負責嗎，還不到一周卻要付維修故障費用，維修難道不是公司的責任嗎？」他更表示，希望特斯拉收回這輛車並退款，「因為我們已經失去信心，全家人已經不再覺得開這輛車是安全的。」

他也秀出與特斯拉的對話訊息，向對方抱怨這次經驗「很可怕」。

Prerak後續更新近況，指出特斯拉已經退回維修費用，不過特斯拉表示目前已經沒有退貨政策。他也質問，目前仍無法釐清責任歸屬，究竟是特斯拉或是其他零件製造商的問題。

「The Drive」指出，這已經是特斯拉第2起開到一半方向盤掉落的意外，2020年一輛Model 3交車後一個月就掉下方向盤，當時的狀況是，方向盤根本未被安裝好。

報導指出，方向盤掉落並不一定是特斯拉的問題，2018年福特（Ford）汽車曾因為同樣問題召回130萬輛轎車，當時方向盤掉落並不是因為安裝不當，而是因為螺栓隨時間鬆脫造成。

目前尚不清楚Prerak的特斯拉方向盤為何掉落。