今年全美五金展與美國境內頗負盛名的美國國際建材展(IBS)及國際廚衛展(KBIS)兩項專業展覽同期展出，同時規畫三大主題展示區，首度參展的台灣K公司表示，開展首日即獲多組國外買主到攤位參觀，面對面洽談氣氛相當熱絡，期待這次的收穫；另一家H公司自行投放關鍵字廣告提高產品曝光率，相當重視本次展出，也肯定今年貿協爭取到的台灣館展區位置。

根據北美五金協會(North American Hardware and Paint Association)統計，2022年家用修繕產業整體銷售額為3875億美元，較前年同期成長7.5%，年複合成長率為3.2%。美國為台灣第一大手工具出口市場，根據全美五金展官網顯示，本屆台灣參展家數為101家，為亞洲第二大參展國，僅次於大陸。本屆國家館規模依序為大陸、台灣與印度，主要競爭國家如大陸、印度展出品項主要多以手工具、園藝用品、戶外用品等。

根據Statista資料顯示，美國DIY及五金商家市場在2023年將到6350.9億美元規模，往後的5年到2027年期間將以2.66%複合率成長。台灣五金手工具出口值為全球第二大，是對外貿易重要產業之一。據台灣手工具公會統計，2022年1至8月台灣五金手工具出口值約計50億美元，相較2021年的47.9億美元成長逾7.3%，表現相當亮眼；其中，美國為第一大出口市場，出口占比約42.5%，其次為大陸市場約8.9%、德國約5.4%，顯見美國市場對於五金及手工具的需求相當旺盛，也是我國重點市場。

為豐富展覽內容，大會邀請多位專家針對不同主題發表演說，其中市調公司The Farnsworth Group業務總監Mr. Grant Farnsworth提供最新DIY市場趨勢剖析，渠特別強調低價已不再是優勢，提醒製造商與供應商必須針對不同族群制定不同定價策略，並深入了解客戶需求以及市場基本面，將有助於趨勢預測以及做更好的決策；最重要的是，線上購物仍是重要的銷售管道，仍需維持一定比例。

為提供我國企業多元服務，貿協Taiwantrade台灣經貿網也在現場展示9家企業樣品與22家型錄，並聘請專人現場進行推廣，許多買主現場詢問五金手工具零件、沖壓件及園藝工具等產品，後續將優先媒合台灣經貿網會員，讓業者不用出國也能滿手商機。

國際展會逐步回歸正常，貿協規畫一系列海外拓銷活動，持續帶領我國五金業者拓展全球市場，將籌組「扣件業赴歐洲拓銷團(6月)」、「日本DIY展參展團(8月24日-8月26日)」、「五金產業赴日拓銷團(9月底)」 、還有「扣件業赴中南美洲拓銷團(11月)」等活動。