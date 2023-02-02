新北市推動「大手牽小手－我國高中生與大專院校外籍生交流計畫」，由淡水商工、石碇高中、三民高中等13所高中職，邀請巴拉圭、印度及帛琉等43國在台就讀的大專院校外籍生進行一年的交流。各校安排新北特色課程，有深度的文化探索、歷史踏查、實作體驗、社團課程等，外籍生則介紹各國人文風情，中外學子相互激盪文化之美。

教育局表示，跨國溝通能力養成需要時間，透過大手牽小手計畫，學生可訓練膽量，更可以在生活中實際運用語言，藉此提升英語學習動機。新北高中生攜手外籍大學生，學生免出國，便能自然增進跨文化溝通能力，拓展國際視野，享受國際化學習環境。

石碇高中以「追尋童年牛仔的樂高手槍」為主題，邀請佛光大學的外籍生參與學校新創的FRC（FIRST Robotics Competition）課程，協力組裝樂高橡皮筋手槍，進行神射手爭奪賽。

學生周庭緁表示，自己雖不擅長用英語溝通，但只要勇於開口，就會發現沒有想像中困難；巴拉圭的外籍生魏明然邊組裝樂高手槍時，邊說道，幸虧有石碇高中學伴以英語細心講解，讓自己順利參與一場有趣的牛仔爭奪賽。

淡水商工師生與淡江大學印度籍大學生，則是聯袂探訪在地歷史文化脈絡，從姑娘樓（真理大學校長室）、婦學堂（淡江中學校史）、淡水女學堂（純德小學）、淡水女子公學校（文化國小），再走進淡水女路，以真人行動劇結合古蹟走讀的形式，一窺淡水傑出女性的貢獻。

另外，淡水商工的小學伴還帶著外籍生體驗傳統製書工藝，一針一線縫製出屬於自己的書香世界，雙方互留親筆簽名。淡水商工學生林郁庭表示，外籍生的主動熱情，舒緩了自己的緊張，逐漸習慣用英語跟他們聊天，進而感受到各國多元豐富的文化特色，未來想走出臺灣，認識不一樣的世界，結交更多不同國家的朋友。

三民高中則是尋訪新北深度文化，首站來到三峽祖師廟，學生用英語向銘傳大學的外籍生介紹建築風格，中外學子一起感受臺灣傳統廟宇莊嚴肅穆的氛圍。也到鶯歌老街體驗當地傳統手作活動藍染及手拉坏，製作獨屬於自己的布料及陶瓷作品。學生李珮蓁表示，和外籍生在祖師廟找尋西方元素設計，就像是一場中西合璧的文化探險。

教育局長張明文表示，學校將課程結合在地文化，以生動活潑的方式，讓學生結交異國朋友，增加語言與文化交流經驗，拓展在地化、國際化的宏觀思維。期待未來能有更多學子加入計畫，從認同自己的文化做起，藉由分享，增進全球移動力、溝通力、實踐力，以因應未來國際化的挑戰。