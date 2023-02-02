美饒舌歌手艾莉莎·蜜雪兒·史蒂芬森（Alyssa Michelle Stephens）以藝名Latto從饒舌比賽《The Rap Game》嶄露頭角後活躍於樂壇，推出多張專輯，其中《777》的主打歌《Big Energy》更在「告示牌百大」排行榜中榮獲第三名的佳績。豈料，她近日在網上拍賣起「原味內褲」，消息一出便引發熱議。

據外媒《Page Six》報導，Latto日前在推特上表示有網友一連PO出她在不同場合都穿著豹紋內褲的照片，暗酸她「買不起內褲」。對此，她在貼文中稱那些網友為「內褲警察(panty police)」更大動作反擊那些酸民話語，揚言要拍賣原味內褲。

Oh no, it’s the panty police https://t.co/asz584q0jk — BIG LATTO 🍀🎰🍒 (@Latto) January 29, 2023

事實上，Latto也實際做出舉動，在全球拍賣平台「eBay」以0.99美分(約新台幣29元)的起拍價拍賣她的豹紋內褲，並在推特上發文︰「因為我不能穿這件內褲一次以上，因此在 eBay進行拍賣。」拍賣的消息一出，讓大量粉絲爭相湧入出價，金額一度爬升至9萬5650美元(約新台幣284萬元)，但隨後該商品因不合平台相關衛生規定「網站不允許拍賣二手內衣」而遭到下架。雖然該商品最終並未成交，但Latto仍在IG上以限時動態的對話哏圖的方式分享這則故事。

此外，網友們也紛紛湧入Latto的相關貼文，留言：「太好笑了」、「原來他們以為內褲是不能洗的」、「8萬(美金)了，她竟然靠一個內褲賺到我的年薪」、「反擊太聰明了！」聲援Latto的舉動。