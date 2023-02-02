便秘是現代人常有的困擾，但便秘易讓毒素長期在腸道累積、誘發癌症。醫師表示，一名40多歲的男子因便秘20年，加上家族有大腸癌的病史，因此每3年照一次大腸鏡，但期間曾中斷，近期因一次很久未排便、腹脹痛難忍，就醫照了X光可見橫結腸中段「有阻塞」，進一步檢查，確定已罹患大腸癌。

急診科醫師柯世祐在《醫師好辣》節目中表示，該名40多歲男子因有家族有大腸癌的病史，本身又從20多歲起開始便秘，因此很在意自己的大腸健康，20多歲起就開始每3年照一次大腸鏡，但男子照了4、5次都未發現異狀，加上工作忙碌就未再做大腸鏡檢查，但仍持續有便秘困擾，男子就吃軟便劑、塞劑、喝酵素、優酪乳等方式應急。

柯世祐說，未料男子近期這次很久未排便，讓他嚴重腹脹，至消化內科就診，但此次不幸發現在橫結腸中段有惡性腫瘤，確定罹患大腸癌。柯世祐說明，很多人會發現大腸癌，是因排便習慣改變或是糞便帶血或有黏液，但原本就便秘的人會認為本就有這些困擾而，而不以為意，但大腸癌可能已經找上門了，該男子因此在40多歲就罹患大腸癌。

根據最新的國人癌症排行榜中，大腸癌連15年位居榜首，109年共1萬6829人罹患大腸癌，顯示大腸癌對健康的危害極大。中華民國大腸直腸外科醫學會理事長楊純豪曾表示，民眾若發現身體異狀，例如腹脹腹痛、血便有黏液、明顯排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘、大便細小、體重減輕、貧血、可觸摸到腫塊等8大常見症狀，大腸直腸癌可能突破第1期，嚴重者甚至可能已經第4期。