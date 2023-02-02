進駐高雄KO-IN智高點新創基地的寬緯科技將智慧水質監測的「水聚寶」產品導入養殖漁業，有效減少3成飼料用量及5成用電量，而產值則增加3成之多，並運用科技智慧物聯網一條龍串聯，從漁塭養殖、水質監控、飼料調整、微震波保鮮到冷鏈物流，讓農漁產品從漁塭到餐桌的過程都能保持原始鮮度。

農家出身的寬緯科技董事長蔡政勳表示，他對農漁產業具特殊情感，也深刻感受到從事養殖業有3個痛點，首先是漁塭面臨天氣等不確定風險，其次是如何降低養殖成本，最後則是產品如何透過冷鏈保存，避免盛產時遭到市場價格打壓，才能提升整體養殖效率與經濟效益。

經發局長廖泰翔表示，寬緯科技研發智能水產養殖監控平台，收集大數據導入AI演算監測水質，成功減少3成飼料用量及5成用電，提高白蝦等高經濟產品存活率，更可配合漁電共生施作，達成一地多用、產業升級的目的，是5G AIoT科技導入傳產應用的典範案例。