今、明兩天受東北季風影響，北部、東半部地區轉為濕涼天氣型態，中央氣象局長鄭明典表示，據衛星影像「夜間模式」顯示，北部地區一片紅，但目前沒有明顯對流發展特徵，春季的華南雨帶尚未形成，春雨季節還沒開始。

鄭明典今（2）日在個人臉書粉專上傳一張衛星影像「夜間模式」的照片，他指出，藉由多頻道比對，可區分液態水為主或冰晶為主的雲屬，用紅色來強調液態水為主的雲系，因此紅色就代表低雲或霧。

鄭明典表示，現在大陸南方大片的低雲或霧，表示乾冷的北方系統暫時退卻，南方的水氣逐漸移入，但是這片低雲或霧看起來並沒有明顯對流發展特徵，相對穩定，所以春季的華南雨帶尚未形成，春雨季節還沒開始。

中央氣象局指出，今（2）日東北季風增強，明（3）日受東北季風影響，北部及東半部天氣較涼，其他地區早晚也較涼，台灣東半部及桃園以北地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。氣象局說，今、明兩天桃園到台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8到9級強陣風。