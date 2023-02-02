澎湃新聞報導，2月2日是第27個世界溼地日。從大陸國家林業和草原局獲悉，大陸再新增北京延慶野鴨湖、黑龍江大興安嶺九曲十八灣、江蘇淮安白馬湖等18處國際重要溼地，總數達82處；面積764.7萬公頃，居世界第四位。

今年世界溼地日的主題為：溼地修復。當日，大陸在浙江杭州西溪舉辦主場宣傳活動，並發布2022年度中國國際重要溼地生態狀況監測成果。結果顯示，國際重要溼地生態狀況總體保持穩定，溼地總面積比上一年有所增加，水質呈向好趨勢，水源補給狀況保持穩定。生物多樣性豐富度有所提高，分佈有溼地植物2391種。溼地保護修復成效明顯，黑龍江、湖北、山東和海南等地的退化溼地得到有效恢復。

《溼地公約》祕書長穆松達·蒙巴在活動視頻致辭中感謝中國作為《溼地公約》第十四屆締約方大會東道國與主席國所發揮的領導作用。中國不斷完善法律與政策架構，實施《溼地保護法》和《全國溼地保護規畫（2022—2030年）》，強化大陸國內溼地保護管理。期待中國作為《溼地公約》主席國在未來三年引領全球溼地保護事業發展。

自1992年加入《溼地公約》以來，中國大陸積極應對溼地面積減少、生態功能退化等全球性挑戰，「十三五」期間，安排中央投資98.7億元（人民幣，下同），實施溼地保護與恢復工程53個，溼地生態效益補償、退耕還溼、溼地保護與恢復補助專案2000餘個，修復退化溼地面積46.74萬公頃，新增溼地面積20.26萬公頃。會同相關部門實施開展紅樹林保護修復和互花米草防治專項行動。去年，《溼地保護法》施行，大陸溼地保護進入法治化軌道新階段。推進《溼地公約》第十四屆締約方大會成果落地，籌建深圳「國際紅樹林中心」。