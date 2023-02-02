2月15日前，買兩包拌麵加贈龍蝦海鮮濃湯，此為示意圖。（白帥帥攝影團隊提供）

古法手做刀削波浪面體、口感Q彈帶勁。（白帥帥攝影團隊提供）

厚片岩烤海苔銷量破萬包，鹹香涮嘴，回購率超高。（白帥帥攝影團隊提供）

龍蝦海鮮濃湯主打低熱量高飽足，69卡的輕熱量，隨沖隨泡，美味無負擔。（白帥帥攝影團隊提供）

洗髮沐浴二合一的新產品，以現代人省時保養清潔為訴求，洗髮沐浴一次完成，省時省空間。（白帥帥攝影團隊提供）

「星星水產」台中店過年期間人潮踴躍，大發大旺。（白帥帥攝影團隊提供）

疫情趨緩，室內戴口罩禁令本周鬆綁，搶攻後疫「食」代餐飲商機，銅板美食和高檔Buffet在年後紛紛「漲」聲響起，許多民眾哀號荷包又要縮水，走親民價格的商品因此大受歡迎。

其中從高雄發跡、目前全台共有4間門市的生鮮超市水產選購店「星星水產」，農曆春節期間共創下逾3000萬的營業額佳績，其中年菜、鱈場蟹、鮭魚刺身等賣得嚇嚇叫。

品牌董事長林伸坤以旗下的選購店分析表示，水產店去年5月在高雄開幕，經營方式類似北海道的超市水產，為水產生鮮超市、生魚片和壽司現買現吃的複合模式，方便顧客一站式採買，省時省力。憑藉大宗採購的優勢，品項多元價格實惠，因此受到不少民眾喜愛，除了本地客，有不少外地人遠道而來，就曾有顧客特地從屏東到台中消費。

林伸坤指出，現代人除了注重飲食健康，從採買到品嘗美食也追求便利，水產選購店正符合民眾這樣的需求性，在現場購買海鮮產品可以代處理、代料理，店內亦附設包廂供民眾聚餐使用，像是今年過年熱銷榜單包括冷凍年菜、鱈場蟹、鮭魚刺身等，鱈場蟹不到3天完售，創下佳績；至於厚切擺盤的鮭魚刺身，一整盤生魚片售價350元，價格親民、買氣熱絡。

除了活體海鮮熱賣，民眾對於選購店內的星拌麵、龍蝦海鮮濃湯、洗髮沐浴二合一等獨家商品，購買率也高；像是鹹香唰嘴的厚片岩烤海苔銷量賣破萬包；星拌麵則搭配中鏈三酸甘油酯特調醬包，有飽足感卻熱量低，對身體負擔較小，當消夜吃也可以，目前推出咖哩海鮮口味；龍蝦海鮮濃湯同樣主打低熱量高飽足，69卡的輕熱量，隨沖隨泡、美味無負擔。

水產選購店去年5月在高雄開幕後，短短4個月就在嘉義、台中、桃園展店，不少饕客敲碗希望品牌可以在雙北插旗，品牌董事長林伸坤透露，明年規劃在雙北拓店，未來2年內預計全台會有10家門店，方便民眾採買。為回饋饕客，2月15日前買2包星拌麵加贈龍蝦海鮮濃湯，民眾可省荷包，加菜不加價。