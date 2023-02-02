南韓演員宋仲基日前宣布與前英國演員凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）結婚，並同時透露妻子懷孕的消息，雖女方早已淡出螢光幕前，但仍被挖出她曾與巨星喬治克隆尼拍過廣告，15年前的「女神級美貌」讓網友直呼超辣。

今年38歲的凱蒂露易斯桑德斯，2002年出道後便演出義大利電影《旅行中的愛情》，之後更在當紅影集《法網遊龍》中客串，最為人知的作品為《凶宅勿近》與《情慾三重奏》，2008年她曾與喬治克隆尼拍攝咖啡膠囊廣告，片中可見她主動上前攀談向男方提問「你是喬治克隆尼對嗎？」但一心只想喝咖啡喬治克隆尼則否認「妳搞錯了」。

當時影片曝光後，雖然凱蒂僅出現短短幾秒的時間，但她高挺鼻子與深邃的眼神，已成功吸引觀眾的目光，當年更有許多網友留言詢問「女生是誰」更大讚她「女生超辣」，然而15年後她成為宋仲基的妻子，讓她再度成為焦點，且值得一提的是她的美貌15年來完全沒變，依舊美艷動人。

宋仲基妻子凱蒂15年來美貌依舊。（圖／凱蒂臉書）

事實上，凱蒂在淡出螢光幕後就以家教工作為主，曾讀羅馬的英語學校，並畢業於米蘭博科尼的工商管理學院的她，講得一口流利的義大利語，先前宋仲基在拍攝《黑道律師文森佐》時，因劇中需講義大利語，當時他透露，有義大利文老師隨身指導且非常嚴格，如今看來該名老師指得就是妻子。