檢警涉入「招待所之亂」，台灣高檢署檢察官黃錦秋不滿簡姓男記者在警政記者LINE群組不實發文，委由律師黃秀惠提告簡男提出加重誹謗罪，台北地檢署2日開庭，傳喚律師黃秀惠說明，黃秀惠說，已提供證據給檢察官。

高檢署及警政署日前分別公布88會館案調查結果。高檢署調查認定，新北地檢署檢察官王涂芝與警政署政風室合作偵辦員警「線上立破」案，受邀參加政風室2020年1月17日尾牙餐敘。

報告指出，餐會後，時任保一總隊副總隊長黃建榮、政風室主任黃錦秋邀約續攤唱歌，到地下匯兌集團主嫌郭哲敏管理的「88會館」接受無償招待；同年7月間，黃建榮、黃錦秋又在慶功宴後邀約王涂芝到北市「睿森銀樓」地下室私人招待所接受招待。

黃秀惠表示，高檢署調查期間，簡男在警政記者LINE群組PO文不實內容，指控黃錦秋出入88會所超過5次，並影射黃洩密，但黃對刑事局亦無指揮調度權，嚴重損害名譽，已提供群組對話截圖給檢察官，聲請傳喚群組內記者作證。