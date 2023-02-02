『2023亞洲說 國際原創故事徵集大賽』已開放徵件，温昇豪和洪慧芳擔任評審。（76號原子提供）

金鐘獎最佳男配角温昇豪有著豐厚的表演經驗，擔任『2023亞洲說 國際原創故事徵集大賽』評審，會以多年來拍戲的經驗給予創作者意見，「有時創作者在盡情發揮的時候，不一定會注意到執行上的可行性。」他表示身為評審會著重不同面向，不能有主觀意見，以免把創作者的夢想給扼殺掉。

知名製作人、偶像劇教母柴智屏表示「在第一屆的亞洲說，我們發掘了來自世界各地、充滿創意的優秀作品與人才，不論你的故事有多天馬行空，都歡迎來投稿、說出你的故事。」

連兩屆出任評審的《女鬼橋》導演奚岳隆說到「亞洲說是一個國際化的比賽，我們從第一屆就收到來自世界各地的各種創意與故事，更從中看到不同國家文化的故事和豐富的可能性，所以能再次擔任評審非常開心榮幸。」。

洛杉磯第8屆亞洲國際電影節最佳女主角洪慧芳，笑說自己其實喜歡走心或文藝類的故事，但身為評審必須丟掉一切，拋空自己的角度來面對所有作品。「我們會從每個作品角度出發了解他們的故事，從中找出你的創意與閃光點。但除了創意之外，邏輯性與合理性很重要，若故事邏輯無法建立就會無法說服觀眾。」。

至於投稿故事類型，《俗女養成記二》金鐘編劇范芷綺透露故事的原創性、獨特性與熱情都很重要，希望能從作品中看到獨屬於你的東西。《返校》、《當男人戀愛時》編劇傅凱羚則坦言想看到生猛、有生命力的作品，且能面對市場但不會被市場侷限，能從作品中看出你的企圖心。專業出品人郝柏翔則表示除了新鮮、創意的題材之外，故事的架構也非常重要，在創意中包含可執行性，能將故事成功發展成影視作品。

『2023亞洲說 國際原創故事徵集大賽』於2月1日至4月14日止開放徵件，作品鎖定電影長片及迷你／電視劇集，不論你是來自世界各地的華文與英語創作者皆可報名，最終將選出中英與英文項目各三位優勝者，並將有如名人講堂、提案工作坊等系列活動。詳情請洽『2023亞洲說 國際原創故事徵集大賽』官方網站與臉書粉絲專頁。