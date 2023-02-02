新北市紅火蟻專管中心日前接獲位於林口區的變電所通報疑似發現紅火蟻，隨後派員前往現地勘查發現3個剛形成的蟻丘後立即施藥防治，以防堵火蟻擴散至電器設備中造成電器短路影響民生用電，後續由廠方定期施藥防治，並在2月1日解除列管。

在接獲變電所通報後，新北紅火蟻專管中心防治人員前往勘查，在該地停車場旁草皮發現3個剛形成的蟻丘，即施撒觸殺型藥劑撲滅火蟻，並依照紅火蟻防治督導權責分工由電力系統主管機關經濟部執行後續宣導監測與防治，後續防治人員再前往現勘時，以誘餌誘集法確認變電所無紅火蟻，昨(1)日解除該地入侵紅火蟻疫情管制。

新北市紅火蟻專管中心解釋，來自南美洲的外來物種「入侵紅火蟻」為雜食性生物，會捕食蚯蚓、昆蟲、幼鳥等生物、農作物的根、莖、果實，甚至連電器設備中的絕緣體也會被啃咬，在絕緣體被破壞後，紅火蟻終將被電死，但電擊過後其身上散發出的特殊氣味又會引來更多火蟻，向電器設備發起下一波更為強勁的攻勢，造成電器的短路故障，因此須嚴防火蟻入侵重要供電設施。

新北市紅火蟻專管中心指出，位於林口區的變電所停車場旁草皮的蟻丘為剛形成的蟻丘，所幸變電所人員即時通報，使防治可以第一時間加強執行，保護重要供電設施免於火蟻侵擾造成損失，市民若發現疑似紅火蟻的土丘，請勿碰觸、侵擾，避免遭火蟻螫傷，可撥打國家紅火蟻防治中心防治專線（0800-095-590），亦可至國家紅火蟻防治中心網站進行線上通報，另外新北市民可撥打（1999、02-2960-3456分機3095）專線，將有防治人員協助處理。

新北市紅火蟻專管中心強調，若不慎遭紅火蟻螫傷，請以肥皂水清洗患部，並避免將膿皰弄破，以防細菌感染，且觀察自己的身體狀況，若出現過敏反應請立刻就醫。