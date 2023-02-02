執行長祖克伯表示，將把公司朝扁平化發展，也就是捨去部分中階管理層面，希望能提升決策速度。同時，也會藉著使用人工智慧來提升工作效率與成果，還有增加生產力以及審視成本架構等。

這位臉書創辦人指出，Meta仍受到數位廣告需求不佳的影響，因位這種網路行銷業務，可以左右公司銷售量，尤其受到金融與科技產業的歡迎較大。不過，健康以及旅遊業者等也慢慢接受數位廣告的方式，漸漸變成主要客戶。

Meta上季營收減少4%至322億美元，連續第3個季下降。不過，還是超乎市場預期。另外，Meta也預估本季營收可望達260億至285億美元之間，與平均273億美元左右相符。

彭博社統計，2023年迄今Meta股價已上漲約27%，不過，全球景氣疲弱，加上蘋果iPhone個人隱私規範改變，Meta也面臨著客戶需求減少的壓力，因為廣告內容更加難以投其消費者所好。

2022年11月，Meta祭出裁員計畫，有1.1萬人約占總員工數13%丟掉飯碗。工作人力在3個月內慢慢縮減後，成效似乎已浮現，拿臉書來說，現在每天有超過20億全球用戶，年增7000萬。

同時，Meta也要實施庫藏股計畫，這次規模在400億美元左右，還有再加上上次剩下沒用完的109億美元。上季期間，Meta裁員相關人事重組費用約在42億美元。

祖克伯視元宇宙為未來的業務明燈，因此已投入數百億美元研發經費，但大部分投資應該無法立即帶來回報。不過，Meta表示，2023年資本支出將在890億至950億美元，雖低於Meta先前預估，但投資人看到如此大的金額還是會憂心。彭博社表示，上季Meta資本支出大增至320億美元。相較之下，2021年第4季僅55.4億美元。