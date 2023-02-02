周六（4日）將迎來立春，是24節氣裡的第1個節氣，代表春天即將到來，小孟老師在臉書上分享8項禁忌，包括出嫁女子最好不要回娘家、不宜搬家、不可吵架、不宜理髮、不能看病、不可躺著、不可沉迷遊戲等，其中出嫁女子回娘家的話，恐影響婆家的好運氣，且春歸娘家，有再嫁人的意思。

【立春8禁忌】

1、出嫁的女子最好不要回娘家

立春是一年開始最重要的一天，這天回媽媽家會把婆家的好運氣帶回娘家，影響婆家的運勢，且春歸娘家，有再嫁人的意思。

2、不宜搬家

立春是新舊能量的交接之日，所以不可搬家，以免破壞能量。

3、不可與人吵架、爭執

和人起爭執會破壞立春的好運，且會影響一整年，所以盡量以和為貴。

4、不理髮

古時認為頭髮就如同大地的草木一樣，在草木正要萌芽的時候將其剪去，會影響生長，所以不該在立春萌芽之日剪頭髮，否則會不吉利。

5、不看病：

古代認為立春是好節日，在這時若看病會觸霉頭，一整年都沒有好運氣。

6、不可躺著：

春暖之日陽氣正要興起，氣溫開始回升的時候，要養成活動筋骨習慣，促進血液循環，才能保持身體健康。

7、不可劇烈運動：

立春是一年的開始，正是開始養生的時刻，若太過激烈運動，會損耗陽氣，對養生不利。

8、不可沉迷遊戲：

一年之計在於春，在一年的剛開始就只顧著玩樂，不懂得開始為這一年打拚，將會沒辦法成就大事業。