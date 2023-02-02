千元「XD」偽鈔及百元「VJ」偽鈔集團遭雲林警方破獲，1.2億元偽鈔在工廠遭攔截，雲林縣警局鑑識科指出，辨識真偽鈔，只要透過摸一摸、轉一轉、看一看簡單三步驟就可發覺。

警方說，以手觸摸鈔票的表面，真鈔可感覺有墨紋凸出紙面的「顆粒感」、「粗糙感」，偽鈔是平又光滑。

紫外線燈一照，偽鈔（右）立刻現出原形。（周麗蘭攝）

「轉一轉」則是輕轉鈔票，鈔票的正面左下角及背面左上角「1000」數字會出現金色與綠色的變化，右側條狀箔膜、背面窗式安全線會有七彩光影變化果。

「看一看」是迎光透視鈔票就能看見空白處的水印，以15度角檢視，鈔券正面右下角花紋圖案會浮現「1000」數字。

員警表示，如果有紫外線燈，照一下鈔票，千元鈔會出現望遠鏡、五百元鈔會出現球員的圖案，偽鈔則沒有。

萬一收到假鈔怎麼辦？虎尾分局長廖志明表示，萬一收到偽鈔應向警方報案，描述收到假鈔的對象、過程與資訊，查緝到嫌犯可求償。