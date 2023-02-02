大翅鯨

1大1小兩隻罕見的大翅鯨，昨天在台東蘭嶼野銀部落海域現蹤，李姓遊客拍下大鯨魚不斷在海面上跳躍的過程，開心地說「實在太幸運了」，當地達悟族人說，大鯨魚來了，也象徵飛魚群即將到來。

在遊客拍下的影片中，離岸際約50公面的海面上，1隻體型較大的鯨豚突然跳出來，濺起大水花，隨後又有1隻體型較小的也跳出海面，1大1小一起騰空躍起，「好近喔，有兩隻」一旁的遊客在驚聲尖叫中拍下珍貴的生態畫面。

「非常幸運看到大翅鯨」，來自花蓮來的李姓遊客難掩興奮地說，趁著假期帶著家人到蘭嶼旅遊，昨天下午在野銀部落參觀地下屋時，突然看到海面上有鯨魚跳躍，距離相當近。

台東縣政府魚業科長陳文泰說，影片中的鯨豚，應該是大翅鯨母子，每年春季是大翅鯨隨黑潮洄游北上的季節，可能這對母子是從繁殖區要回到北方覓食區，中途游到蘭嶼海域休息。

陳文泰表示，大翅鯨又名座頭鯨，初生體重約1到2公噸，成體可到25至30公噸。而大翅鯨躍起叫做「躍身擊浪」，是大型鯨豚中很活躍的一群。

當地鄉民說，蘭嶼島上有個流傳已久的說法，就是看到大鯨魚出現，就表示大批飛魚群也將跟隨過來，代表今年會有大豐收，是個好兆頭。