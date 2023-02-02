富蘭克林華美投信認為，中國A股經過去年一年的清零政策，儘管目前仍有些許雜音，但操盤人已經看好今年聚焦大科技大消費等，準備迎接金兔年開春的行情與投資機會，因此，建議投資人趁機布局。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，經過去年中國20大換屆，A股先下後上，目前感受市場已逐漸認同新領導班子。加上政治局會議、中央經濟工作會議定調拚經濟，財政政策穩中求進，貨幣政策維持寬鬆，市場關注接下來的政策高發期，2023年將有中央一號文（農業）、地方兩會、二中全會、全國兩會等舉辦。

就政策方向來看，沈宏達分析，國辦擴大內需行動，2023年拚內需，還有一個值得留意的方向為互聯網行業整頓告一段落。

富蘭克林華美投信表示，靜待2月中旬企業第四季財報的不確定性因素降低，消息面淡化，股市將繼續走出跌深反彈行情。沈宏達認為，過往每年2月中國A股上漲機率高達七成，建議積極型的投資人，不妨可以趁早分批布局，或是以定期定額方式持續扣款，以迎接金兔年A股復甦，跌深反彈之行情。