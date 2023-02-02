大陸觀察者網2日報導，伊朗駐華大使館2月1日發文，對網傳「伊朗情侶公開場合跳舞被判10年」一事進行闢謠。

伊朗駐華大使館說，此二人被判刑並非因為在公開場合跳舞，而是因為煽動騷亂、危害國家安全。2022年伊朗發生騷亂後，二人利用社交媒體公開煽動暴亂和顛覆政府活動。伊朗安全部門人員多次要求二人停止惡意活動，但二人始終置若罔聞。2022年11月，二人被捕。經法院審理，二人近日以危害國家安全的相關罪名被分別判處5年監禁。

伊朗駐華大使館最後評價說：「『移花接木』式造謠，果然是一些西方媒體的『傳統藝能』」。

中財網等大陸網媒2月1日下午14：44發布一則未註明消息來源的報導指出，「 1月31日，一對年輕的伊朗情侶因在德黑蘭阿扎迪塔前面跳舞分別被判10.5年監禁，理由是『鼓勵腐敗和公開賣淫』。據報導，這對情侶都是20出頭，是社交媒體上小有名氣的博主，他們將跳舞視訊上傳到社交媒體帳號後被捕。伊朗法律規定，女性不得在公開場合跳舞，更不能與男性共舞。除被判處監禁外，他們還被禁止使用互聯網，服刑結束後兩年內不得離開伊朗。」