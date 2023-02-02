社團法人新北市佛教會連續13年在歲末新春集結各佛教團體會員的愛心，捐贈百萬元給新北市政府，作為關懷弱勢使用，捐款累計逾千萬元。今年由理事長釋如乘率領理監事，再度捐贈100萬元給好日子愛心大平台。釋如乘說，這是所有會員的愛心匯集，交給社會局作為照顧弱勢使用。

新北市佛教會理事長釋如乘2日上午，由副理事長釋宏宗、常務監事釋惟靜及顧問陳惠謙等人陪同拜會新北市社會局，並捐出100萬元。釋如乘表示，佛法講行善利他，一切眾生皆有情，與新北市長侯友宜為市民「好好做代誌」，讓市民安居樂業的理念相同。

社會局長張錦麗表示，在釋如乘理事長任內，新北市佛教會於2020年新冠疫情發生之際，便率先捐贈121萬5000元作為防疫基金，讓市府增加採購酒精、口罩、額溫槍等防疫物資，贈送給社福機構與弱勢家庭；2021年持續捐款，作為弱勢兒少家庭、銀髮關懷之用；去年善款則用於街友關懷，該會已連續4年獲頒人民團體領航金獎的殊榮。

釋如乘認為，不一定要有宗教信仰，但人要有信仰，信即是善，依善而行，「人行善，福雖未至，禍已遠行。」社會局長期在幫助弱勢，侯市長成立好日子愛心大平台，集結各方資源來行善助人，佛教會非常認同，因此會持續響應。