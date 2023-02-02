美國百年品牌STANLEY 以冒險系列、經典系列、微醺時刻系列等單品，為外出旅行的時光添亮點。
微醺時刻系列，如微醺時刻不銹鋼雪克杯組，是派對吧檯，或者酒吧推車上的絕佳配件。（飲酒過量，有礙健康）
晨光時刻系列，是雋永的日常生活好物，更是交換禮物的暖心首選。屬於每天晨起、午間時刻必備的日常飲品，因為有了專屬器皿，讓一整天的咖啡時光更令人嚮往，可於居家、辦公室使用，為生活更添儀式感。
除了晨光時刻系列，品牌近期限量釋出的冒險系列寬口酒壺組，搭配 4 個 shot 杯，外出攜帶輕便，是野餐、露營時的擺拍神器，也無疑是大家討論的話題亮點。至於廣受 STANLEY 鐵粉熱愛的 Aerolight 跨界系列 輕航杯， 亦為交換禮物最受歡迎的品項，是重視風格與穿搭潮人必備的日常好物。
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