日系外資表示，有鑑於市場需求放緩，以及來自競爭對手高通的擔憂加劇，故預估聯發科第一季營運恐持續向下修正。由於較低的智慧手機銷量和平均售價(ASP)下降預期，現階段預估聯發科2023年5G智慧機銷量落在1.6億台，而混合平均售價(ASP)將會出現個位數百分比下滑，還有就是台積電(2330)的晶圓成本上揚從第一季開始生效，維持聯發科中立評等，但有鑑於12倍的本益比假設，將目標價由675元調升到700元。

日系外資表示，聯發科在上一次法說會中釋出營收會在去年第四季觸底，只是真實狀況恐有變數，主要因智慧手機市場第一季依舊低迷，故預計聯發科第一季營收應相較去年第四季持平或小減5%。

日系外資表示，儘管聯發科面對高通的價格競爭依舊激烈，但預計上半年聯發科毛利率仍將保持彈性，高通在2022年底推出S4375晶片瞄準低階5G市場，聯發科對此的因應是在第四季調降天璣700的價格，此外，高通還打算在大陸市場積極推進S6375/S6450兩款中低階處理器。因此，市場預計聯發科的第一季毛利率將落在財報的中位數48.5%，然而，第一季毛利率將會下滑，目前也針對下半年的晶片價格持續討論中。

另外，日系外資最後說，據悉，大陸高通有意在下半年降低產品價格藉以獲得更多市場占率，但美國高通總部目前似乎不支持。