TOYOTA TOWN ACE之所以能夠熱銷的原因歸功於在載重、空間、油耗表現、安全防護以及後勤保固都能滿足需求。貨卡車型最高載重960公斤，搭配超大貨床面積，各行各業的貨品都能以超高效率承載，深獲批發零售、自營商、貨運、青年創業等頭家的不斷好評，適中的車身尺寸與靈巧迴轉半徑，自由無負擔地穿梭在各地街頭巷弄。平均油耗表現高達15.2km/L(自排版本)、14.8km/L(手排版本)，讓消費者不僅省油錢更能賺大錢。安全配備的部分除了全車系標配雙SRS氣囊，頂規車型更搭載TSS(Toyota Safety Sense)主動安全防護系統，全方位守護乘駕安全。

廂型車擁有2人座、5人座兩種不同車型，2人座車型超大的載貨空間，可以輕鬆承載8台27吋公路腳踏車，且最高載重880公斤，讓好頭家們用最少趟數載最多貨品；5人座車型搭載5/5分離第二排座椅，拉桿式快速收折設計，車室空間輕鬆變化，滿足載人載物多種用途，除了商用載貨需求外，更因車室空間可彈性變化，能乘商雙用。平均油耗也有高達15km/L(自排版本)、14.1km/L(手排版本)的好表現。最後加上TOYOTA全台共有183個服務據點(大型服務廠加社區型保修站)可為客戶進行保修，提供車主便利且專業的售後服務網絡。

為回饋廣大消費者對TOWN ACE的愛護與支持，TOYOTA針對貨卡車型，除延續汰舊換新優惠價46萬元起，更提供高額零利率、5年14萬公里延長保固等優惠專案，目前貨卡車型顧客下單後等待交期已大幅縮短。