「台北燈會在凱達」住房專案，平日每房1999元起，加贈艋舺在地的「百草健康浴包」。（台北凱達大飯店提供）

台北凱達大飯店燈會住房方案頗為超值，住房率目前平日已達8成，假日住房率9成以上。（台北凱達大飯店提供）

民眾在「家宴中餐廳」消費並於FB打卡，每桌再贈送玉兔楊枝甘露奶酪」1份。（台北凱達大飯店提供）

台北市民等了好久，2023台灣燈會終於回歸台北舉行，不少旅宿業者推出優惠活動與民同樂。台北凱達大飯店鄰近萬華燈區，燈會期間推出住房專案，平日每房只要1999元起；自助餐廳同步推出「開運兔給樂」優惠，屬兔朋友兩人同行享8折優惠；還有住房與餐飲的打卡好禮大放送。

今年的台北燈會展區除了熱鬧的東區外，位於台北市西區的艋舺公園星象廣場，也設置2023「台灣燈會在台北」萬華燈區，串聯鄰近的龍山寺傳統燈藝展區，呈現傳統廟宇節慶特色，輝映古鎮艋舺，民眾可感受傳藝文化之美；而歷史悠久的艋舺地區向來街邊美食匯集，不少商家都榮獲米其林必比登推薦，吸引許多海內外觀光客造訪。

擁有地利之便的台北凱達大飯店在燈會期間也推出住房專案吸客，即日起至2月19日止，「台北燈會在凱達」住房專案，平日每房1999元起，不含早餐與一次性使用塑料包裝備品及裝瓶水，並贈送艋舺在地的「百草健康浴包」，旅客暢遊各大燈會展區後再泡個暖身又紓壓的藥草浴，享受台北賞燈小旅行。開春的台北燈會住房優惠延續1月份的熱絡氣氛，業者透露住房率目前平日已達8成，假日則有9成以上。想要到台北賞燈的民眾，要加緊腳步來搶訂。

台北凱達大飯店以高CP值聞名的「百宴自助餐廳」，呼應金兔年，新推出「開運兔給樂」優惠，即日起至3月31日止，屬兔民眾午、晚餐兩人同行即享8折優惠，需加原價1成服務費，同行兩人只要1人生肖屬兔即享優惠，平日午餐每人不到800元，近期不少高檔Buffet調漲價格，不到800元爽吃Buffet頗為划算。

另外，為響應台北燈節活動，台北凱達在活動期間準備打卡好禮，民眾在官網或語音訂房，入住時出示個人FB打卡「台北燈會@凱達」，即贈精美杯蓋一份，每日限量20個；此外，民眾在「家宴中餐廳」消費並於FB打卡，每桌再贈送「玉兔楊枝甘露奶酪」1份，每桌限一份、日限20份。