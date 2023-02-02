高雄64歲莊姓婦人近期接到來電，對方自稱是投顧公司，向莊婦鼓吹購買「未上市股票」，莊婦聽聞非常心動，日前到銀行匯款45萬元，行員驚覺有異報警。警方獲報攔阻期間，一旁襄理也前來協助，向莊婦表示有投資未上市股票經驗，並對其進行講解，莊婦聽完後恍然大悟，立即停止匯款；員警聽聞後也讚不絕口，表示也藉此學到新知識。

1月31日上午11時許，莊婦前往三民區澄合路某銀行，向行員表示匯款45萬元到指定帳戶，但行員查詢帳戶時，發現該帳戶已列為警示，於是向莊婦關心提問，莊婦表示近期接到電話，對方自稱是投顧公司職員，可透過特殊管道取得某科技公司低價未上市股票。

行員聽聞後，驚覺有異報警求助。三民二分局陽明派出所獲報，立即派遣巡邏員警到場了解，莊婦向員警表示，對方說該公司正準備爭取上市資格，後續待上市後，股價將翻倍且有配股配息，不斷鼓吹該筆投資高獲利、高報酬，機會難得名額有限，聽聞後相當心動，就依照對方指示，到銀行匯款。

此時，一旁的銀行襄理聽聞莊婦的話，立即走到莊婦面前，向她表示自己投資過未上市股票，並對未上市股票的交易進行講解，且向婦人說明其中風險，婦人聽完後，終於恍然大悟，表示「幸好沒上當！」，差點將自己辛苦的積蓄拱手讓人；員警聽後也對襄理讚不絕口，表示也學到新知識。