香港信報報導，中國1月份業務總量指數亦回落，為44.7％，按月跌1.3個百分點，顯示因農曆春節因素令物流業務規模有所縮減。

另外，1月份平均庫存量指數和庫存周轉次數指數分別為48.4％和43.5％，按月分別回落0.8和1.7個百分點，顯示出物流庫存量降低，貨物周轉有所減緩。

從後期走勢來看，業務活動預期指數為55.6％，按月回升7個百分點，反映企業對行業發展信心增強，預期樂觀。