華爾街見聞2日報導，ChatGPT是由OpenAI所開發的一個人工智慧聊天機器人程式，剛於2022年11月推出。該程式使用基於GPT-3.5架構的大型語言模型並透過強化學習進行訓練，除了可以透過人類自然對話方式進行互動，還可以用於相對複雜的語言工作，包括自動文字生成、自動問答、自動摘要等在內的多種任務。

包括中國A股在內，當前ChatGPT概念已受到全球市場關注與追捧，被視為下一個資本風口。僅以中國A股2日表現來看，ChatGPT概念繼續活躍，漢王科技連續4日漲停板，初靈資訊漲超12％，神思電子、雲從科技、昆侖萬維等漲幅居前。與此同時，市場傳出中國AI巨頭百度也將推出「中文版ChatGPT」。

報導稱，瑞銀1日發布的一份研究報告顯示，OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT在今年1月，即推出僅兩個月後，月活躍用戶估計已達到1億，成為歷史上增長最快的消費應用軟體。

瑞銀分析師Lloyd Walmsley援引了分析公司Similar Web的數據表示，今年1月，每天約有1,300萬獨立訪問者使用ChatGPT，這是去年12月份的兩倍多，這是從未見過的擴張速度。他說：「TikTok從推出到用戶達到1億用了大約9個月的時間，而Meta的Instagram用了大約2.5年。我們不記得有哪款應用的擴張速度如此之快。」

Lloyd Walmsley指出，有投資者估計，像ChatGPT這樣的生成式人工智慧應用程式的市場規模，可能高達1兆美元，市場潛力巨大。

在ChatGPT迅速生長的同時，美國矽谷的互聯網巨頭也開始行動。Walmsley預計，谷歌母公司Alphabet 將在2日公布2022年第四季財務業績，屆時，生成式人工智慧應用將成為「主要主題」。另有報導稱，為了加速推出新的人工智慧功能，谷歌聯合創辦人Larry Page和Sergey Brin已經回歸。

此外，微軟在一周前達成了擴大對OpenAI的投資的協定，規模可能在未來幾年達到100億美元。微軟的必應搜尋引擎打算在未來幾周內加入一個更快、更豐富的ChatGPT版本，名為GPT-4。

與此同時，有跡象表明，一場圍繞著生成式人工智慧應用的瘋狂收購正在開始。Wedbush分析師Dan Ives表示，在微軟推出ChatGPT後，大型科技公司正在四處尋找人工智慧資產標的。

譬如，C3.ai是一家為大型企業開發分析軟體工具的企業軟體公司，其股價在過去一個月裡上漲超過90％。尤其在該公司宣布計畫為包括ChatGPT在內的企業軟體應用推出一項新的自然語言搜尋服務後，其股價在過去兩個交易日飆升了26％。