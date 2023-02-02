北斗警分局查獲職業賭場，逮捕31人、查獲賭資和賭具。（北斗警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣北斗警分局在春節期間接獲檢舉，北斗鎮宮後街一間民宅從早到晚常有不明人士進出，研判是職業賭場，成立專案小組積極蒐證，利用深夜，持搜索票以迅雷不及掩耳攻入查緝，負責人和賭客等群聚，緊急關閉所有電燈，拒不開門，警方用鐵鎚和鐵鍬攻堅，槌破鐵門、撬開窗戶，逮捕31人，查扣抽頭金及賭資共30萬1700元和各式賭具。

彰化警攻堅賭客拒不開門 重槌敲破鐵門逮捕31人

這起職業賭場，吸引各路人馬來聚賭，有人在新春期間，將家當敗光光，害得家人生活困難，被檢舉投訴。

警方查獲1月31日利用深夜，賭客群聚的時機，前往查緝，這群賭客眼見警察上門了，「賭性堅強」拒不開門，一群人在屋內都默不做聲，祈禱「不要進來」、「天啊，錢都沒贏到，就要抓人」，員警從窗戶向內看到漆黑的屋內，烏鴉鴉一群人，當機立斷，拿出準備鐵鍬等工具破門而入。

警方當場查獲賭場黃姓負責人（男、30歲）、陳姓把風人員（男、40歲）及楊姓賭客28人與屋主、共計31人，查扣抽頭金及賭資共30萬1700元、賭具麻將40顆、骰子、點鈔機、帳冊、記帳表、監視器、無線電等證物。

北斗警分局指出，這群賭客大玩「推筒子」，全案調查後將黃、陳兩嫌依涉嫌刑法268條營利賭博罪送辦，得處3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金；另楊姓等28名賭客依違反社會秩序維護法裁罰，各裁處新臺幣9000元罰鍰，澈底蕩除該職業賭博場所。