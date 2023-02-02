美聯儲聯邦公開市場委員會（FOMC）在當地時間1日宣佈，將聯邦基金利率目標區間上調25個基點到4.50％至4.75％之間，成為今年第1次升息，累計從去年3月以來已連續8次升息、合計450個基點。本輪升息，對大陸A股與人民幣匯率有何影響？英大證券李大霄表示，美聯準會升息符合預期，美股對鷹派貨幣政策明確轉向給予積極反應，美股大漲表明美股已從弱勢轉強，對全球股市影響深遠，其中大陸資產強勢更是勢不可擋，優質資產的牛市早已經到來。長期資金入市也剛剛開始。

廣發期貨則表示，美元偏軟格局未變。由於海內外均對今年大陸經濟復甦有較好的預期，人民幣匯率或繼續升值；國盛證券認為，宏觀上，美國CPI數據持續下行，市場預期美聯準會升息空間基本見頂，今年9月開始或將迎來首次降息，疊加大陸今年經濟復甦預期強烈，以及北向資金持續大額流入，使A股當前面臨較好的宏觀預期。

華鑫證券也認為，美聯準會升息進入尾聲，疊加美債收益率以及美元走弱，人 民幣匯率相對強勢表現，尤其在美國2023年經濟衰退預期邏輯，越發得到市場認可之後，外資已成為 A 股的主要增量資金，節前藍籌股行情的啟動其實已經為A股2023年的趨勢性上漲奠定基礎。