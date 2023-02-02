毅嘉1月自結合併營收金額約為6.04億元，月減少2%、年增加2%，其中軟板整合元件產品之營收為5.01億元，機構整合元件產品之營收為1.05億元。

毅嘉表示，1月營運雖然受到春節工作天數減少影響，但整體出貨仍受惠於客戶的需求，帶動單月自結合併營收金額來到6.02億元，較去年同期增加2%。

毅嘉表示，由於目前主要客戶之需求動能強勁，再加上今年車用電子市場的需求展望樂觀，預期將可順勢帶動毅嘉今年整體的營收及獲利呈現逐季增長之趨勢。

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