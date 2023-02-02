權值股中，迅銷上漲1.81%，東京威力科創與愛德萬測試分別漲2.97%與3.06%。另外，軟銀也漲1.17%。分析師指出，日經上漲是由科技族群所帶動，但買氣不旺使得東證指數較弱。

日圓走升，兌換一美元目前在128.18與128.97價位游走。日圓強勢，汽車類股是受傷最大的族群之一，例如豐田下跌1.02%，是拖累東證主因。日產以及本田也分別下跌2.39%和1.08%。