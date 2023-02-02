各界會勘於台中港海釣示範區服務中心後方，設置釣魚公園暨親子平台。(蔡其昌服務處提供)

立法院副院長蔡其昌2日邀集交通部航政司、航港局中部航務中心等單位，共同開會討論設置釣魚公園暨親子平台。(蔡其昌服務處提供)

台灣四面環海擁有良好的海洋資源，台中港是商港也是深水港，北堤更是全台最長的堤防！立法院副院長蔡其昌2日邀集交通部航政司、航港局中部航務中心等共同會勘。蔡其昌指出，爭取台中港增設釣魚公園暨親子平台，打造完整且友善的垂釣場域，增進親子互動並達到休閒娛樂等效益。

蔡其昌長期致力推動釣魚自主管理與友善垂釣，爭取「台中港北堤示範區友善釣魚區域」成為全國第一個海釣示範區，開放示範區供大家垂釣，蔡英文總統曾應邀到北堤體驗拋竿釣魚的樂趣。

蔡其昌服務處說，該示範區域近年來由台中港務分公司委由社團法人台中市台灣釣魚人大聯盟協會承接辦理現場管理與維護工作，至今已讓台中港成為全國海釣最理想及友善的釣魚場所，提供全國各地喜愛垂釣夥伴到此釣魚。地方上一直希望示範區能轉型成為全國第一座釣魚公園，增加更多女性及親子群眾到訪。

蔡其昌2日邀集交通部航政司副司長韓振華、航港局中部航務中心主任張家豪、台中港務分公司總經理陳榮聰及台灣釣魚人大聯盟理事長詹宗欽、台灣釣具產業協進會、台中港岸拋社、台灣海洋生態觀光協會等單位共同前往會勘，爭取北堤增設釣魚公園暨親子平台。

蔡其昌表示，台中港北堤海釣示範區已經示範3年，獲得好評享譽國內外，應該繼續進一步發展成為海釣釣魚公園或釣魚園區，邀請各界會勘，期盼在不影響商港運作、安全無虞情況下，請港務公司儘快執行增設計畫與相關工程，希望年底前能夠完工，打造台中港北堤成為台灣最熱門的釣魚遊樂區。