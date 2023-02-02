配合台灣燈會，北市推出「藝術入店」活動，圖為Flux Réel Hair Boutique芮歐有限公司。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

北市推出5條東區藝術入店賞燈攻略路線。（北市商業處提供／張芷瑜台北傳真）

2023台灣燈會昨日試營運，參觀人數達30萬，小提燈線上預約也額滿，而有店家及民眾反映，配合燈會的「藝術入店」活動宣傳不力，北市商業處長高振源說明，後續會搭配議題行銷、臉書發文、影片等方式宣傳，也在東區的光展區規畫5個攻略路線，方便民眾賞燈。

配合台灣燈會，北市推出「藝術入店」活動，作品主要集中在忠孝復興至國父紀念館捷運站巷弄內，由43位國內外藝術家共同操刀，包含法國、西班牙、美國、 馬來西亞及日本等7位國際藝術家、34位國內優秀藝術家，及2位台北市立大學視覺藝術學系學生藝術家，將光藝術融入東區商圈。

北市商業處長高振源表示，為了籌備藝術入店，去年透過傳單、個別邀請等方式，公開徵求店家，店家則要提出初步想法、有哪些空間、販賣品項等，幫忙媒合藝術家與店家，當時共有100多家來參與。

有店家反映宣傳不力，當地民眾也不知道有活動，對此，高振源指出，宣傳是波段進行，後續會搭配議題行銷、影片宣傳，商業處臉書也會每日發文，介紹店家及參觀方式，盼讓民眾能自導式參觀。

高振源說明，為了方便民眾賞燈，也規畫A、B、C、D、E 五個區塊路線，將藝術入店裝置與燈區結合，每個作品也會設置解說牌，可以分別從不同捷運站前往想去的作品參觀，資訊也會更新在台灣燈會官網。

以A路線為例，從捷運忠孝復興站4號出口為起點，左右側即可望見中型燈飾「Hi Hide」及 「彩虹教堂」，順著忠孝東路四段49巷環繞至瑠公公園四周，沿途還有「榮容」、「Light up and down」、「日常動作」等十餘件作品，其中不乏雜誌圖書館、手搖飲等特色店家，讓民眾享受閒適的遊逛氣氛。

此外，昨日台灣燈會試營運，參觀人數有30萬1443人，小提燈反響也很熱烈，觀傳局長陳淑慧表示，2月1日上午10時開放小提燈線上預約，2月4日至6日每日3500個名額，一小時內就預約額滿，若還想要索取小提燈的民眾，可在2月4日至6日早上10時，到北市市政府或12個行政區索取。