全台每年新增約1萬人洗腎，研究顯示透析中低血壓盛行率約5至50％，奇美醫學中心統計，2010年至2020年血液透析病人25％在洗腎過程突發低血壓，若5分鐘內未能急救，恐危及生命。奇美醫學中心運用AI預測低血壓風險並提前調控，增加病人洗腎安全性。

奇美醫學中心腎臟科主治醫師楊翼寧指出，AI低血壓風險預測系統結合系統制訂透析照護指引流程，可使透析中低血壓發生率降低10至15％。（曹婷婷攝）

奇美醫學中心腎臟科主治醫師楊翼寧指出，透析病人每月平均洗腎12至13次，每次花4小時，團隊導入近7萬筆透析病人參數資訊大數據資料，透過大數據演算法分析，研發出洗前及洗中2階段AI低血壓風險預測系統，提早找出高風險病人。

楊翼寧表示，透析中低血壓是血液透析病人心中永遠的恐懼，也是醫護最擔心、最棘手的問題，因它會造成病人透析中嚴重不適，如噁心、嘔吐、胸口悶痛、肢體抽筋、甚至意識喪失，而且，低血壓也會連帶影響各重要器官灌流，讓器官處於缺血缺氧狀態，易產生透析相關併發症，常見的包括心肌缺血、腸胃道缺血、腦中風及透析血管通路阻塞等，進而增加病人死亡率。

血液透析室護理長黃惠暄表示，奇美血液透析室一次80床，過去最高曾發生同時有20名病人在洗腎過程中突發低血壓，醫護人員必須在5分鐘內急救，將病人併發症降至最低。

59歲黃先生長期在奇美醫學中心洗腎，護理團隊利用AI低血壓風險預測系統，在洗腎前預測黃先生低血壓風險值為62.93％，屬於高風險族群，除立即告知病人，並請團隊加強血壓監測，洗腎中再進行第2階段預測，結果顯示1小時內發生低血壓的風險值為55％，再次加強血壓監測，同時運用AI即時數據衛教病人加強水分控制，再加上透析照護指引流程，讓病人順利完成洗腎，過程中均未發生低血壓狀況。

奇美醫學中心經營決策委員會講座教授王志中表示，全世界都投入AI醫療的大數據研究，但實際落地應用在臨床的很少，奇美醫團隊花半年時間研究，率先研發運用在臨床的AI低血壓風險預測系統，他強調，洗腎過程如發生低血壓，會衍生心肌梗塞、中風等風險，該系統可延伸至未洗腎前就事先預測風險，無除提升病人洗腎安全性也減輕醫療人員的負擔。