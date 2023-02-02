九合一選後各黨備戰2024，新竹市長高虹安為民眾黨在新竹市搶下灘頭堡，白營勢必會在新竹推出立委人選，政壇上盛傳，柯文哲胞妹、柯美蘭醫師可能會在新竹市或新竹縣參選。對此，高虹安2日表示，看到報導嚇一跳，過年期間到柯媽何瑞英家拜年，也透過黨主席柯文哲與本人確認，沒聽說柯美蘭有此規畫。

九合一大選過後，各黨派已陸續在為立委選舉熱身，早在過年前包括民進黨李妍慧、國民黨鄭正鈐及時代力量邱顯智，都已在新竹市主要路口掛上拜年看板。由於高虹安在去年九合一大選，擊敗藍綠選手當選新竹市長，外界認為無論是否與藍營合作，民眾黨不會缺席立委選舉。

政壇上甚至傳出，柯文哲胞妹、柯美蘭醫師有可能在新竹市或新竹縣參選。對此，高虹安表示，看到報導也嚇了一跳，她說柯美蘭醫師從未向她表達想從政或參選立委，兩人溝通時也未聽過，柯美蘭有此想法。

高虹安說自己在年後第1天、第2天都有到柯媽家拜年，當時也沒有聽說有類似規畫，應該也有透過柯文哲主席跟她本人確認過，柯美蘭目前暫時是沒有參選規畫。​​至於民眾黨新竹市立委提名人選，高虹安則說都還有待討論。

國民黨籍立委鄭正鈐則表示，柯美蘭醫師是否有意願，高虹安也解釋得很清楚，不過有更多人願意出來服務，對選民來說也都是一件好的事情。