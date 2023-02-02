電子零組件股今天漲勢凌厲，除了投信代操「明牌股」大漲之外，PCB及被動元件等族群都展開跌深反彈漲勢，尤其台股農曆年封關期間，蘋果股價大漲超過8％，台廠蘋概股並未有明顯表現，今天南電、健鼎、康控-KY等齊步領頭大漲。

此外，詮欣、希華、川湖、毅嘉、建準、華新科、康舒、新日興、聚鼎等，今天多上漲2％以上。

電子零組件股今天成交值比重放大至一成以上，類股指數也維持上漲1％以上，指數走勢步步高，僅次於半導體類股表現。

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