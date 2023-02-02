政府基金1日公布去（111）年底前十大持股概況，投信代操持股前十高名單中，有健策（3653）、嘉澤（3533）及金像電（2368）等中型股，這3檔個股今（2）日股價齊步大漲，漲幅在4％～5％之間，帶動電子零組件股放量大漲。