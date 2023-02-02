澎湃新聞2日報導，中國大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）統計，春節以來，大陸鐵路春運客流持續回升，1月22日至2月1日，鐵路累計發送旅客1.02億人次，同比增加3351萬人次，增長48.7％，日均發送旅客931萬人次，恢復至2019年春運同期的90％，其中1月26日至2月1日旅客發送量連續7天超千萬人次，鐵路運輸安全平穩有序。

大陸國鐵集團客運部稱，節後春運，鐵路部門統籌新階段疫情防控和鐵路春運重點工作發展和安全，全力以赴保障旅客平安、有序、溫馨出行。

一是最大限度安排運力。根據客票預售情況和客票候補大數據，動態優化旅客列車開行方案，最大限度滿足旅客返崗需求。針對成都、重慶、武漢、長沙、南寧、昆明至廣州、深圳，哈爾濱至北京，蘭州至烏魯木齊等熱門方向客流增加情況，及時採取開行夜間高鐵、動車組重聯、增開臨客、普速列車加掛車輛等多種措施，千方百計增加運力投放，節後日均開行旅客列車近9300列，比2019年同期增長了6.8％，大陸鐵路單日最高開行旅客列車1萬0600餘列，較2019年春運同期增長15％。同時，保持普速列車開行規模，開好公益性慢火車，努力滿足旅客出行需求。

二是持續提升服務品質。針對節後四川、重慶、河南、湖南廣西、陝西等地務工人員集中出行情況，與地方政府、用工企業緊密聯動，大力開行「點對點」務工專列，在進站、候車、檢票、乘車等環節開闢專用通道和候車區域，提供全程服務，助力務工人員安全順利返崗。

三是保障健康安全出行。嚴格落實站車疫情防控措施，引導旅客有序分散進站候車，保持安全距離，做好站車通風消毒，積極推廣無接觸服務，加強旅行健康站車宣傳提示，引導旅客全程佩戴口罩。

從目前鐵路售票數據分析，元宵節前後，務工流、學生流疊加，鐵路春運客流仍將保持高位運行，部分地區客流高峰將超過2019年同期。在前期安排的基礎上，日均再增加開行臨客200餘列。