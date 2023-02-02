台灣運彩的『籃球特尾樂』備受彩迷歡迎，只要猜對一支球隊比賽結果的個位數字，就可以獲得7倍的獎金、同時猜中兩支球隊的個位數字則有70倍、三支球隊700倍，四支球隊的話，則可獲得高達7,000倍的獎金！如此以小博大的遊戲，不需要太大的成本就可以享受贏下超高獎金的樂趣，只要花個100元，玩家就有機會一次抱走70萬，過個好兔年！

隨便選一個數字的話，要猜中一場比賽結果的個位數字的機率是10%(0~9共10個選項的其中一個)，但如果玩家們參考該球季的歷史紀錄，會發現各球隊的每個數字(尾數)出現的分布並沒有那麼均衡！根據台灣運彩特尾樂的統計數據，本季美國職籃截至1/31，目前有9個球隊各有1個尾數都只出現過1次，分別是公牛的尾數5、獨行俠的尾數8、國王的尾數1、太陽的尾數9、金塊的尾數7、騎士的尾數9、活塞的尾數7、熱火的尾數5以及湖人的尾數7，賽季還有一半，這些尾數有很大的機會再次出現，有些玩家會專門瞄準此類冷門尾數進行投注。

至於各隊常出現尾數絕對是投注特尾樂最值得參考的依據，統計出現率20%以上的有：熱火的尾數0(出現10次佔20%)、黃蜂的尾數2(出現10次佔20%)、暴龍的尾數3(出現11次佔21%)、活塞的尾數1(出現11次佔21%)、灰狼的尾數8(出現11次佔21%)、籃網的尾數2(出現11次佔22%)、巫師的尾數7(出現11次佔22%)，最厲害的是勇士的尾數3，目前出現12次佔了24%，喜歡特尾樂的朋友們千萬不要錯過了！