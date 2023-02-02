新北市41歲林姓男子昨（1日）晚酒後欲返家，迷迷糊糊走到海山警分局文聖派出所旁，見路邊1輛自小貨車未熄火，竟就坐上駕駛座猛踩油門，引擎空轉巨響引來駕駛及派出所員警查看，見林男爛醉，遂先將他帶回派出所休息。林男酒醒後驚訝自己行為，頻認錯道歉，貨車駕駛雖表示不追究，但警方仍依公共危險、竊盜罪嫌將林男送辦。

昨晚10時許文聖派出所值班員警聽聞隔壁餐廳前，持續傳來引擎空轉巨響，員警走出派出所了解，正在卸貨的貨車駕駛也趕忙外出查看，見林男渾身酒氣坐在駕駛座上，經詢問，林男說「我要開車回家」，員警見狀，立即將他帶回派出所，酒測後酒測值高達0.86mg／L，並待其酒醒後偵訊。

林男供稱，晚間與友人在板橋區雙十路某熱炒店餐敘，共約飲用3瓶威士忌，散席後各自返家，因為太醉所以對自己行為已無印象，他十分後悔也感到非常抱歉。

小貨車駕駛認為林男是酒醉情況下的無心之過，所以不予追究，但警方因林男有酒後駕車行為，故仍以公共危險、竊盜罪嫌偵辦，並於訊後移送新北地檢署。

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