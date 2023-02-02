南投縣立委第二選區缺額補選，將於3月4日舉行，民進黨徵召蔡培慧參選，並將傾全黨之力輔選，中央黨部副祕書長黃建嘉等12人，將於2日進駐南投縣黨部，負責文宣及組織動員；蔡培慧表示，南投縣近年來萎靡不振，她再次投入選戰就是要為南投拚一口氣。

蔡培慧競選總部2日在民進黨南投縣黨部成立，同時公布競選團隊幹部，而在濁水溪線鄉鎮市，也設競選服務據點，提供鄉親泡茶、聊天、提供建議的空間。

民進黨主席賴清德，日前指示黨中央進駐督軍，將由黃建嘉等12名成員進駐南投，全力強化組織及文宣戰力，要在民進黨改組後的首戰─南投立委補選贏得勝利。

立委羅美玲強調，蔡培慧不論在立法院、行政院中部聯合服務中心，或是教學研究、民間倡議都有全面性的經驗，是相當優秀的人選；地方幹部組織已全面成軍，號召支持者用選票支持蔡培慧，她並引述民進黨祕書長許立明的說法，強調補選只剩1個月，必須以螞蟻雄兵的力量，用最短時間發揮最大力量，戮力協助蔡培慧勝選。

埔里鎮長廖志城指出，蔡培慧在擔任不分區立委、行政院中部聯合服務中心執行長期間，為南投縣爭取很多建設經費，包括前瞻基礎建設、校園設施、道路改善及處理垃圾問題等，而且服務不分黨派，是最適合的立委人選。

民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒表示，蔡培慧長期為南投爭取相當多的資源，反觀當了8年縣長的林明溱，卻沒為民眾爭取福利，無法指望他在國會為南投發聲，呼籲鄉親選賢與能，選出重視南投、有能力爭取中央資源建設南投的蔡培慧。

蔡培慧競選團隊幹部，由羅美玲擔任主任委員、前議長吳棋祥擔任總督導、後援會會長洪國浩、總幹事陳錦倫。

蔡培慧說「慧做事，真實在」的從政初衷，讓她在政治領域為家鄉服務，縣長選後走訪各地謝票，許多年輕父母、在地鄉親都很不捨，也期許她「要繼續拚！」她決心承擔補選重任，就是南投人渴望進步的心情，要「為南投爭一口氣」，爭的是過去南投沒有完善的工業區規畫、醫療服務不足、交通路網及大眾運輸工具匱乏的困境，讓她前進國會調適法規、協助青年就業、改善學生就學及產業接軌、改善農業缺工問題，大家做伙顧南投、讓南投有前途。