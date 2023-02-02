葉姓男子去年底酒後開車遭警方逮獲，檢方起訴後，台北地方法院認為，葉男之前有2次酒駕遭判刑的紀錄，且5年內再犯本案屬累犯，依吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪，判處可易科罰金之刑6月，併科罰金30萬元。可上訴。

去年10月28日晚間8點葉男在桃園市的住處內飲用高粱酒後，同日上午8點多開車上路，行經台北市萬華區萬大路與環河南路3段口，經警攔查並實施酒測，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.31毫克。

檢方起訴後，台北地院認為葉男先前2度酒後駕車，各遭判刑2月及3月確定，5年內再犯本案屬累犯，且其前案與本案均為酒後駕車犯行，不僅罪名同一，且犯罪情節一致，他屢經處罰，仍未悔改，足見被告之刑罰感應力薄弱，應加重其刑，以資矯治。

法官審酌葉男酒醉駕車，危害道路交通安全，他到案後坦承犯行，犯罪後態度尚稱良好，依公共危險罪判葉有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，還併科罰金30萬元。可上訴。

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